Kazimiera Szczuka wraca do mediów! "Wcześniej tego nie robiłam, to dla mnie nowe wyzwanie"

Czasy, gdy szydzenie z szarych obywateli uważano w telewizji za zabawne, dawno już odeszły do lamusa. Za niekwestionowaną królową tamtego trendu uznaje się do dziś Kazimierę Szczukę, która fantastycznie odnalazła się w roli gospodyni Najsłabszego ogniwa. Flirt dziennikarki z branżą rozrywkową nie trwał jednak zbyt długo i wkrótce wróciła ona do swych korzeni w dziennikarstwie kulturalnym, jedynie co jakiś czas pojawiając się w tabloidowych nagłówkach jako głos radykalnego feminizmu.