Kim jest amerykański multimilioner Moniki Ordowskiej - Kevin Rudeeen? Dochodowy biznes, miłość do wyścigów i RODZINNA TRAGEDIA (ZDJĘCIA)

Rodzina nie wiedziała, co mogło popchnąć Rayce'a w śmiercionośne objęcia opioidów. Bliscy chłopaka zrobili wszystko, co w ich mocy, aby go uratować. W jednym z wywiadów Kevin przyznał, że jego syn odszedł już gdy wszyscy byli przekonani, że udało mu się zwalczyć nałóg. Zaledwie dzień przed śmiercią Rayce'a jego ojciec widział się z nim na kolacji.