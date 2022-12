Kim jest żona Czesława Michniewicza? Polski selekcjoner poznał ukochaną jeszcze w czasach szkolnych. Są małżeństwem od 24 lat! (ZDJĘCIA)

Kobietę swojego życia Michniewicz poznał jeszcze jako młodzieniaszek pogrywający od czasu do czasu piłkę. Na boisku poznał ojca Grażyny, a dzięki niemu w końcu i samą Grażynę. Zakochani kończyli wówczas szkołę średnią. Wspólnie podjęli decyzję o studiach na gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Do ślubu doszło po 7 latach ich znajomości w roku 1998 .

Zawsze powtarzam, że to, co łączy mnie z Mateuszem to fakt, że on narodził się w Poznaniu jako dziecko, a ja... jako trener. Tam dostałem swoją pierwszą szansę i zawsze będę o tym pamiętał. Kuba z kolei urodził się w Gdyni. Poród rozpoczął się w przerwie meczu Jagiellonia - Arka w 2. lidze. Zważywszy, że Mateusz przyszedł na świat w dniu mojego wyjazdu z rezerwami Amiki na zgrupowanie w Polanicy, śmiejemy się z żoną, że piłka wciąż gdzieś jest w tle ważnych wydarzeń naszego życia... - wspomina na swojej stronie internetowej Michniewicz.