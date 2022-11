Kim jest syn Czesława Michniewicza? Mateusz Michniewicz dużo pokazuje na Instagramie... (ZDJĘCIA)

Czesław Michniewicz kilka miesięcy temu przejął posadę selekcjonera polskiej reprezentacji po "siwym bajerancie" Paulo Sousie, który przyjął korzystną dla siebie ofertę finansową z Brazylii. Michniewicz przez wiele lat sprawdzał się w środowisku piłkarskim jako bramkarz między innymi w Polonii Gdańsk czy Amice Wronki. Grał również w Pucharze UEFA przeciwko Atletico Madryt, a swoją karierę w charakterze zawodnika zakończył w wieku 30 lat. Później zajął się działalnością trenerską. Początkowo pracował jako asystent pierwszego trenera, by w 2003 roku zostać już trenerem Lecha Poznań. W 2017 roku został selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21, a pięć lat później ogłoszono, że został selekcjonerem reprezentacji Polski.

Teraz przed trenerem pracowity czas, bo wraz z piłkarzami przygotowuje się do Mistrzostw Świata w Katarze. W środę Michniewicz poprowadził reprezentację w ostatnim meczu przed wylotem do Kataru, w którym to biało-czerwoni wygrali 1:0. Miniony mecz był wyjątkowy dla trenera, bo na trybunach pojawił się również syn Czesława - Mateusz, który tym faktem pochwalił się i na swoim Instagramie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Konflikt Smaszcz i Janachowskiej oraz Anna Wendzikowska zaprasza na kakao

Na instastory młodego Michniewicza można było bowiem zobaczyć zdjęcie jego taty na murawie z podpisem "wygrałeś se". Mateusz również zafascynowany jest piłką nożną i wszystko wskazuje na to, że idzie w ślady ojca. Mężczyzna niedawno poinformował w swoich mediach społecznościowych, że udało mu się otrzymać licencję UEFA B, która uprawnia między innymi do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży oraz drużyn amatorskich seniorów i seniorek średniego szczebla.

Mateusz Michniewicz trener UEFA B z tej strony - podpisał fotkę.

Na radosne wieści zareagował również jego tata, który nie krył dumy. "My trenerzy" zagaił w komentarzu Czesław Michniewicz. 21-latek ma za sobą też pierwsze kroki na boisku. Jak informuje serwis Sportowy24, Mateusz występował w młodzieżowych drużynach Arki Gdynia i Cracovii. Michniewicz Junior postanowił jednak zrezygnować z kariery na murawie i przenieść się na fotel trenerski, bo, jak przyznał w jednym z wywiadów, to właśnie trenerka daje mu "duże pole do popisu".

Sądzę, że jako bramkarz tułałbym się po III-, IV-ligach, a nie było mi to potrzebne do szczęścia, bo nie ma tam za dużych pieniędzy i poziom też nie był dla mnie satysfakcjonujący. Dlatego wolałem w pełni skupić się na trenerce, bo tutaj mam duże pole do popisu. Tata mi powiedział: "Jako bramkarz w Lidze Mistrzów już raczej nie zagrasz, a trenerka otwiera ci wiele możliwości" - mówił w rozmowie z serwisem weszlo.com.

Mateusz Michniewicz przez dwa lata współpracował również z Arką Gdynia jako trener, a niedawno przeniósł się do drużyny Radunia Stężyca, w której to opiekuje się zawodnikami do lat 16.

Brawa dla naszego trenera Juniora Młodszego B2 MatiMichniewicz, który właśnie obronił dyplom UEFA B - gratulował Mateuszowi klub Radunia Stężyca.

Prywatnie Mateusz Michniewicz związany jest Amelią Wilczewską, która na Instagramie lubi pokazywać ich wspólne zdjęcia.

Zobaczcie, jak wygląda dorosły syn Czesława Michniewicza. Myślicie, że kiedyś też zostanie trenerem reprezentacji jak tata?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.