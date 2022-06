Czesław Michniewicz dokazuje z rodziną w Gdyni: uprzejmości z fanami, wizyta w knajpie i drinki... Chce zapomnieć o korupcyjnych plotkach? (ZDJĘCIA)

W kwietniu Michniewicz powrócił na afisze, gdy ku powszechnemu zdziwieniu postanowił przerwać zmowę milczenia w sprawie Zatoki Sztuki podczas rozmowy, która ukazała się w cyklu "Porozmawiajmy o piłce". Chociaż selekcjoner znów nie wymienił nazwiska osoby, która bywała w klubie, to przypomniał dziennikarzom i widzom, że jest to "były piłkarz" , a teraz "celebryta" .

Po gorącym okresie niesympatycznych plotek i ostatnich porażek na boisku Czesław Michniewicz w końcu ma czas dla rodziny. Po prawie dwóch tygodniach poza domem 52–latek zabrał żonę Grażynę oraz starszego syna Mateusza do restauracji w Gdyni, i to takiej znajdującej się przy samej plaży. Przed wejściem do lokalu Czesław wielkodusznie zapozował do zdjęć z fanami, a kilku z nich nawet uścisnął dłoń. W restauracji Michniewicz i jego towarzysze pili Aperola. Michniewicz tryskał humorem – z jego twarzy nie schodził uśmiech, gdy sączył drinka i bawił się słomką. Po dłuższej chwili do stołu dołączył do nich młodszy syn Czesława, Jakub. Po wyjściu udali się w stronę zaparkowanego nieopodal auta selekcjonera – BMW z serii X3.