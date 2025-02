Kim Kardashian wygina się na Bahamch w panterkowym bikini

Hej! Mam pytanie które zadam tutaj bo nie ma mnie na innych portalach społecznościowych. Czy wy tez nie lubicie jak przychodzą do waszych dzieci koledzy i koleżanki ??? Ja tego nie lubię... i czuje się z tym zle. Pozwalam mojemu dziecku zapraszać, ale zawsze proszę aby siedzieli w pokoju i się bawili. Nie ma biegania po calym domu. Stawiam jasne granice co wolno, a czego nie wolno. Czuje się trochę zle z tym bo wiem ze jak moje dzieci ida do kogoś to wyglada to inaczej, ale ja lubię mieć spokój może tez trochę wyniosłam takie zasady z mojego rodzinnego domu. Jestem miła zawsze zrobię jedzenie, herbatkę, ale nie pozwalam zaproszonym koleżankom łazić po całym domu i zaglądać w każdy kont. Czy wy tez tak macie ? Uważam tez ze dzieci powinny jak najwiecej biegać po podwórku, a nie przesiadywać w domach.