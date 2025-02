Kim Kardashian wyeksponowała pośladki, stylizując się na... Biankę Censori. Fani nie dowierzają: "Myślałam, że to żona Kanye"

Kim Kardashian to prawdziwa królowa metamorfoz. Najpopularniejsza amerykańska celebrytka szaleje z kolorami włosów i sposobem ich uczesania. Nie boi się też modowych eksperymentów, mających na celu przede wszystkim uwydatnienie atutów jej kobiecości. Dbając o to, by znów zrobiło się o niej głośno, w ubiegłym roku pozostawiła znane konkurentki daleko w tyle podczas corocznej prezentacji kostiumów na Halloween.

Kim Kardashian zażartowała z Bianki Censori?

44-latce wielokrotnie przypisywano inspirowanie się stylem młodszej o 15 lat Australijki. Co prawda nawet tak ekscentrycznej celebrytce, do jakich niewątpliwie należy zakwalifikować Kim, nie zdarzyło się całkowicie zrzucić ubrań na czerwonym dywanie, lecz wszystko jest jeszcze przed nią. Tymczasem nawiązała do jej swobodnego podejścia do mody, dodatkowo podkreślając to mocnym makijażem oczu i typowymi dla Bianki zaczesanymi do tyłu włosami.