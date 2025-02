Kim Kardashian ZABRONI dzieciom spotykać się z Kanye i Bianką: "Jest przekonana, że celowo próbują z nią zadzierać"

Na wp bardzo fajny wywiad z prezesem poczty polskiej. Powinien nosić tytuł: w poszukiwaniu zgubionego celu.... Ad REM: zarządzanie to sztuka. Same to się jaja znoszą jak się ma kurnik. Nie można oczekiwać że nie będzie się inwestować w poprawę kompetencji zarządczych spółek skarbu państwa i będą one radziły sobie na rynku. Nie będa. Obok każdej takiej spółki stoi kilku/ kilkunastu chętnych by robić dokładnie to samo tylko jako spółka prywatna. Skąd larum za poprzedniej kadencji PO na prywatyzację szpitali? Odpowiedzcie sobie sami...... Ukłony dla wybitnych lekarzy umierających w wieku 30-40 lat ostatnio.