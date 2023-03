Kinga Duda buszuje po galerii handlowej z ochroniarzem. Robiła zakupy w sklepie z urządzeniami do podgrzewania tytoniu (ZDJĘCIA)

Z dniem objęcia przez Andrzeja Dudę urzędu głowy państwa, obiektem zainteresowania mediów stała się nie tylko jego żona Agata , ale i ich wspólna córka. Kinga co prawda podobnie jak jej mama nie jest skora, by udzielać się publicznie, ale i tak może liczyć na sporo uwagi. Także ze strony stołecznych paparazzi.

Tak też było ostatnio, gdy to Kingę przyuważono w jednej z galerii handlowych. Córka głowy państwa wybrała się na shopping w konkretnym celu, a mianowicie, by wyposażyć się w niezbędne akcesoria do IQOS-a. Młoda prawniczka jest bowiem miłośniczką urządzenia do podgrzewania tytoniu i niemal nie wyjmuje go z ust.