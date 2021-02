Kinga Duda odwiedza punkt badań w asyście ochroniarza (ZDJĘCIA)

Kinga Duda wstąpiła też do filii popularnej sieci sklepów spożywczych. Jak na prawdziwego dżentelmena przystało, ochroniarz przy każdej sposobności otwierał przed córką pary prezydenckiej drzwi. Myślicie, że Kinga jest zadowolona z takiego towarzystwa?

Ostatnio Kinga Duda została przyłapana przez paparazzi, gdy wybierała się w towarzystwie ochroniarza do położonego na Mokotowie punktu badań i diagnostyki. Po zakończonej wizycie Kinga ściskała kurczowo lewe ramię, co pozwala nam myśleć, że poddała się badaniom krwi. W drodze powrotnej do swego dwupokojowego mieszkania w nowym apartamentowcu młoda pani prawnik zahaczyła o sklep spożywczy, z którego wymaszerowała z papierową torbą.