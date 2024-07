Kinga Rusin pędzi do swojego porsche za 300 tysięcy złotych, posyłając uśmiechy napotkanym fotoreporterom (ZDJĘCIA)

xyz 22 min. temu zgłoś do moderacji 11 14 Odpowiedz

Pracuje to ma. A co niektórym żal d.. ściska:) Zamiast zaglądać komuś do portfela, może warto się zastanowić jak samemu zarobić? Redaktorzy z pudla już wiedzą - trzeba szczuć na innych i ludzie to kupią. Brawo!!!.