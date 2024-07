Kinga Rusin pokazała SKALĘ ZNISZCZEŃ po nawałnicy na Mazurach: "Przeszło tornado. Przerażające pół godziny" (ZDJĘCIA)

Kinga Rusin zdążyła już wszystkich przyzwyczaić do tego, że jest w ciągłej podróży. Zapalona globtroterka nie potrafi za długo usiedzieć w jednym miejscu i co rusz zmienia miejsce pobytu, zwiedzając glob wzdłuż i wszerz. Od czasu do czasu "obywatelkę świata" nachodzi jednak przemożna potrzeba, by odwiedzić rodzinne strony.