Opalona Kinga Rusin chłodzi się w basenie na Mazurach, pozując w pomarańczowym bikini (FOTO)

Pani Rusin, mam dla Pani darmową poradę jako zawodowy PR-owiec. Jeżeli chce Pani zajmować się polityką, to proszę ubrać białą bluzkę, usiąść na tle półki z książkami, żeby wyglądać na mądrą i nagrać poważny komentarz. Ale jak chce Pani dalej wyginać się pod palmą w tych naciągniętych gaciach, to sugerowanymi tematami do poruszenia są: wpływ nadmiernego opalania na starzenie się skóry, aktywność fizyczna seniorów itd. Pani miesza te płaszczyzny, co odbiera sens temu, co chce Pani przekazać. Niech Pani zapamięta: w samych gaciach mówimy o szkodliwości opalania. W ubraniu o polityce. Proszę. Nie ma za co.