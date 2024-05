Kinga Rusin chwali się dorodnymi cytrynami, które zebrała w swoim greckim ogrodzie. Ładnie tam ma? (ZDJĘCIA)

Rzeźniczakowi... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

3 wspólne lata, dziękuję Ci za każdą sekundę. Dałaś i dajesz mi każdego dnia wszystko o czym marzyłem przez całe życie. Tak bardzo jestem za to wdzięczny. Każdemu z Was życzę spotkania na swojej drodze drugiej połówki, przy której będziecie czuli się tak dobrze, że każda spędzona chwila osobno nigdy nie da wam takiej radości jak te spędzone razem. Często piszecie mi, że też czekacie na taką miłość. Warto czekać, bo nie znamy dnia, kiedy to nadejdzie, a czasami nadchodzi w najmniej spodziewanym momencie, tak jak to było u nas - napisał na Instagramie. Rocznicą związku zdecydowała się pochwalić również Paulina. Influencerka wstawiła na Instagrama filmik z mężem i córką, do którego dołączyła znacznie krótszy, aczkolwiek równie ckliwy komentarz. Rzeźniczak wyznała, że jest wdzięczna losowi za to, iż miała okazję poznać Jakuba.3 lata temu się poznaliśmy i każdego dnia jesteśmy wdzięczni, że los postawił nas sobie na drodze - skomentowała.