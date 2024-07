Kinga Rusin gorzko o decyzji polityków ws. depenalizacji aborcji: "Kobiety zostały wczoraj zdradzone. PIEKŁO TRWA"

Wydawałoby się, że wyniki październikowych wyborów przyniosą szereg zmian zaprzeczających działaniom poprzedniej władzy. Tymczasem piątkowe posiedzenie, podzas którego omawiano sprawę liberalizacji prawa aborcyjnego udowodniło, że nie będzie to wcale takie proste. Sejm nie uchwalił nowelizacji Kodeksu karnego , o czym zadecydowały zaledwie 3 głosy przewagi posłów nastawionych sceptycznie do tego rozwiązania.

Kinga Rusin emocjonalnie zareagowała na wynik głosowania

Boli gdy najbliżsi Cię zdradzają i jeszcze bezczelnie twierdzą, że mają czyste sumienie. Wróciło to do mnie jak bumerang. Tyle powiem o wczorajszym głosowaniu nad depenalizacją aborcji - zaczęła dziennikarka.

Kobiety wczoraj przegrały, a nasze piekło trwa. Co gorsze, przegrałyby nawet gdyby ustawę uchwalono, bo rezydent z pałacu Namiestnikowskiego użyłby i tak weta. Zapytacie więc, po co było wczorajsze głosowanie. M.in. po to, żeby wszyscy dowiedzieli się, kto jest kim wobec kobiet, kto je szanuje, a kto nie. I kto zasługuje na głos kobiet, a kto nie. Szczególnie w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Projekt depenalizacji aborcji wróci do sejmu (miejmy nadzieję, że poprawiony o te kilka wskazanych przez prawników błędów). Musi na niego tym razem zagłosować też PSL. 4. posłanki z tej partii głosowały "za" (BRAWO!), może powinny poważnie porozmawiać z klubowymi kolegami, tak jak wyborczynie PSL ze swoimi partnerami? Presja społeczna ma sens, bo spadające sondaże potrafią czynić cuda... - spostrzegła.