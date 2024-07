Oburzona Agnieszka Woźniak-Starak reaguje po głosowaniu ws. depenalizacji pomocy w aborcji: "PSL, może po prostu zróbcie KOALICJĘ Z PIS"

referendum 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pani Agnieszko no to zróbmy referendum w sprawie aborcji. Jestem nawet w stanie pójść lewicy na rękę i zezwolić na głosowanie wyłącznie kobietom. Uważam, że bardzo by się pani zdziwiła rezultatem takiego referendum. Nie znam większych przeciwniczek aborcji niż kobiety, których w naszym kraju jest zdecydowana większość. Nie rozumiem skąd pogląd, że to mężczyźni są przeciwko. Proszę przytoczyć jakieś badania socjologiczne. Bo z tego co ja się orientuję to więcej kobiet, a nie mężczyzn jest przeciwna aborcji.