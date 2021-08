Kinga Rusin szaleje na zakupach ze skórzaną torbą Gucci za 6 tysięcy (ZDJĘCIA)

Aaaaa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 199 34 Odpowiedz

Hipokrytka. Mięsa nie jem bo to barbarzyństwo ale torebeczki że sorki jak najbardziej!Bo to przecież jakiś "odpad" eheh no no nieźle to sobie wymyśliła. Tak jak reszta wegetarian ,myślą ze są lepsi bo nie jedzą mięsa ale mlesio piją, a krowy na mleko mają bardziej prze... niż krowy na mięso. Bo miesiącami stoją w jednym miejscu, nie są wypuszczane, nie mogą się ruszyc etc a na koniec I tak są zabijane... albo śmieszne, ze nie jedzą miesa a mają psy i koty ,którymi mięsem karmią. Rozumiem, że dla zwierzaków zwierzęta można zabijać, a dla ludzi już nie ? Ja nie jem mięsa ale również nie jem mleka i jajek, nie chodze a futrach i również w skórach.