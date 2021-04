Kinga Rusin vs. Weronika Rosati runda 5. Kinga znów w ofensywie: "Będę mówiła NIEWYGODNĄ PRAWDĘ"

Wraz z początkiem tygodnia do polskiego show biznesu zawitała kolejna, medialna aferka. Tym razem konflikt wybuchł na linii Weronika Rosati - Kinga Rusin. W dużym skrócie: Wera oceniła w wywiadzie dla Plejady słynną relację Kini z oscarowego afterparty z 2020 roku, co dziennikarce wyraźnie zaszło za skórę. W odpowiedzi Rusin postanowiła przypomnieć światu o relacji, która łączyła Rosati ze zniesławionym producentem filmowym Harveyem Weinsteinem, którego oskarżono o wielokrotne nadużycia seksualne w stosunku do pracujących z nim kobiet. Wera zarzuciła Kindze brak solidarności z własną płcią, na co jej oponentka stwierdziła, że przecież musi walczyć o swoje dobre imię.