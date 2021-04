Konflikt Kinga Rusin-Weronika Rosati odcinek 4. Rusin znów odpowiada: "ONA MI BĘDZIE MÓWIĆ O HEJCIE? Jeśli ktoś mnie atakuje, nie patrzę na płeć"

Juria 9 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Co ma życie prywatne Rosati do żenującego zachowania Kingi po oscarowym after? Poza tym Rosati nie odniosła się w wywiadzie do niej personalnie. Rusin jest niepoważna i potwornie mściwa. Zszokowana jestem.