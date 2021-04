Weronika Rosati odpowiada Kindze Rusin: "Chodzi o PROWOKACJĘ DO MEDIALNEGO LINCZU. Kobieta - kobiecie? Naprawdę?"

Do "oczekującej na pozew” Pani Rusin. Miałam nadzieję, że poprzedni wpis to efekt emocji, nieprzemyślany impuls. Że chwilowe zaćmienie. Że kobieta - kobiecie nie zrobiłaby czegoś takiego celowo. Że popieranie postulatów Strajków Kobiet, "nigdy nie będziesz szła sama" to nie puste gesty. Myliłam się bardzo. Dzisiejszy wpis na koncie IG Rusin (na którym zostałam zablokowana i nie mam dostępu, więc czytam o postach o mnie w prasie) nie pozostawia żadnych złudzeń. Jednak chodzi o prowokację. Celową strategię, polegającą na publicznym obrzuceniu błotem, by uruchomić lawiny hejtu. Prowokację do medialnego (na razie?) linczu - stwierdziła Rosati.