Klaudia El Dursi opublikowała wideo z WYSTAWNEJ komunii syna. Zaapelowała do fanów: "Powściągnijcie się od niestosownych komentarzy" (ZDJĘCIA)

😱😱😱 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Klaudia nie bądź śmieszna i nie bądź hipokrytką. Prawda jest taka, że sama prosić się o hejt zamieszczając relacje na insta do publicznej wiadomości z tej jakże rodzinnej uroczystości. Taka relacja to tylko do wiadomości rodziny a nie całej Polski.Twoja mega próżność i chęć pochwalenia się na co was stać kazała tobie pochwalić się publicznie ta imprezą. A co do świadomości twojego dziecka iż pierwsza komunia to dla niego przeżycie duchowe naprawdę? Nie bądź śmieszna bo nieomal 100 % dzieci nie czeka na komunię tylko na imprezę a przede wszystkim na prezenty. Nie oszukujemy się. Naprawdę to prawie każde dziecko w wieku w którym przystępuje do komunii nic nie wie na temat duchowości tego tak ważnego dla katolików sakramentu. Więc nie pisz takich głupot bo się ośmieszasz kobieto pisząc , że parę miesięcy było twoje dziecko przygotowywane do tego sakramentu i wie jak to doniosłe i duchowe wydarzenie jest dla niego. On nie ma pojęcia na temat duchowości tego wydarzenia i nie wmawiają wszystkim, że 10 latek ma tego świadomość.