Kolejna głośna biba u Agnieszki Grzelak. Tak świętowała 34. (!) urodziny z Andrzejem Stochem Juniorem (ZDJĘCIA)

bleeee 17 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

To ta laska co chodzi po różnych salonach manicuru w Stanach, tam gdzie zawsze są niesterylizowane narzędzia i totalny syf. Ważne, że pazury wstrętne ( moim zdaniem) na youtube wrzuca, a że w pakiecie może złapać WZW C, B i HIV to już bez znaczenia.