Kolejny kryzysów u Szostaków? Przestali obserwować się na Instagramie. Akop WYMOWNIE skomentował zdjęcia Sylwii z Kubańczykiem

Przez dziesięć lat Sylwia Szostak i Akop uchodzili za idealną parę, która swoim szczęściem dzieliła się z fanami w mediach społecznościowych. Dlatego, kiedy w marcu poinformowali, że podjęli decyzję o rozstaniu, wzbudziło to ogromną sensację. W międzyczasie pojawiły się plotki, że Sylwię łączy coś więcej z Kubańczykiem, z którym wystąpiła w nowym programie Amazon Prime Video "Good Luck Guys".

W czerwcu małżonkowie postanowili jednak dać sobie drugą szansę i wybrali się w romantyczną podróż do Paryża, co dawało nadzieję, że wszystko między nimi znowu jest dobrze.

Podczas czwartkowej konferencji promującej program "Good Luck Guys" Sylwia pozowała na ściance w towarzystwie Kubańczyka. Jak zauważył Maurycy Seweryn, ekspert od mowy ciała, starali się zachowywać dystans i nie chcieli w żaden sposób doprowadzić do sytuacji, w której ich ciała mogłyby się zetknąć, ale nie udało im się to.

Wygląda na to, że zdjęcia dotarły do Akopa Szostaka. Wieczorem na InstaStories dodał zdjęcie z wymownym podpisem: Jedyne, czego w życiu mogę być pewny, to swojej własnej konsekwencji. Kilkanaście godzin później dodał kolejny wpis. Tym razem zwrócił się z prośbą do fanów, by nie wysyłali mu artykułów o Sylwii i Kubańczyku.

Mam do Was wielką prośbę. Proszę, nie wysyłajcie mi żadnych artykułów z portali plotkarskich. Nie interesuje mnie, kto co robi, i nie mam zamiaru się do tego odnosić. Każdy w swoim życiu robi to, co uważa za słuszne - napisał.

Sprawdziliśmy, że Akop i Sylwia Szostakowie nie obserwują się już na Instagramie - najprawdopodobniej nastąpiło to dzisiaj. Z profilu celebrytki zniknęło także jedno zdjęcie, natomiast jej mąż usunął aż 13 fotografii, w tym co najmniej jedno, na którym była jego ukochana, a on był jego autorem.

