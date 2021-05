Koncert ku pamięci Krzysztofa Krawczyka. Tomasz Kammel pozdrawia Juniora i wspomina... tragiczny wypadek sprzed lat: "Najbardziej w nim ucierpiał"

smutna sprawa... 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

EDIT : Dobra kobieta, żona nigdy by nie pozwoliła ,żeby ojciec jedynemu synowi nic nie przepisał. Mi by było wstyd jakbym była na jej miejcu i się dowiedziała,że tylko mi przpisał cały majątek. Nawet jakby ona o tym nie wiedziała to od razu powinna z dobrego serca jak taka katoliczka do kościoła co niedziele chodzi ...oddać synowi pół majątku . Wiedząc,że to jest jego JEDEN JEDYNY SYN ! Przecież jakby Junior byłby zły dla Krawczyka to by go wydziedziczył, a tego nie zrobił. Poza tym Krawczyk miał straszne wyrzuty sumienia ,że nie był dobrym ojcem dla niego , za ten wypadek...tyle razy w wywiadach o tym mówił i na pewno miał wyrzuty sumienia i co ..nagle nic synowi za to nie przepisał ?