Edyta Górniak STAJE W OBRONIE Ewy Krawczyk: "To bardzo NIEZGRABNE, że musi zmagać się z DODATKOWYMI RZECZAMI..."

Krzysztof Krawczyk junior to jedyny syn zmarłego Krzysztofa Krawczyka. Mężczyzna również zajmuje się muzyką, lecz od dziecka boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Cierpi bowiem na padaczkę, która jest skutkiem wypadku drogowego, do którego doszło pod koniec lat 80 .

Syn popularnego wokalisty nie ma własnego mieszkania, a utrzymuje się głównie z renty inwalidzkiej, choć mimo to starał się być samodzielny finansowo. Z powodu pandemii koronawirusa stracił niestety pracę. Na początku marca wstąpił na drogę sądową o alimenty od ojca. Nieoczekiwana śmierć muzyka spowodowała jednak umorzenie sprawy.

Mamy takie stereotypowe podejście, że jeśli ktoś jest związany rodzinnością w znaczeniu nie duchowym, tylko biologicznym, to jemu się wszystko należy, wszystko mu wolno - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Rozumiem z tych fragmentów (materiał TVN-u poświęcony Krzysztofowi Krawczykowi juniora - przyp. red.), że syn Krzysztofa nie miał dobrych relacji z ojcem i na odwrót, Krzysiu ze swoim synem. Więc jeśli nie był obecny w jego życiu, a teraz jest w gotowości przejąć część majątku, to jest to takie bardzo popularne podejście i zawsze szokujące dla mnie, no bo dlaczego? - zapytała wokalistka.