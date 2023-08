Kourtney Kardashian niczym Rihanna. Tak wyeksponowała ciążowy brzuszek na spacerze z Travisem Barkerem. Nowy TREND?! (ZDJĘCIA)

oops 15 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

A gdyby to tak sasiad Jozek wyszedl na ulice i odkryl swoj brzuchaty beben, ten slynny miesien piwny znacznie wiekszy od tego tu, to co by wszyscy na to powiedzieli, czy tez skomentowaliby...no i fajnie, ma luz, wygodnie mu, fajnie wyglada, jest szczesliwy, idzie z trendem...czy tak by bylo? Hmm,watpie!