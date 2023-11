Król Karol III wygłosił mowę tronową w brytyjskim parlamencie. Królowa Camilla po raz kolejny założyła TĘ SAMĄ suknię (ZDJĘCIA)

Minione miesiące dla króla Karola III bez wątpienia były dość intensywne. Przypomnijmy, że w maju syn nieżyjącej królowej Elżbiety oficjalnie został koronowany na monarchę. Zaledwie dwa miesiące po podniosłej uroczystości Karol i królowa małżonka Camilla pojawili się na kolejnej uroczystości koronacyjnej, która tym razem odbyła się w Szkocji. W ostatnich tygodniach król i jego żona skupili się na typowych dla royalsów obowiązkach, a mianowicie zagranicznych podróżach. We wrześniu para odwiedziła Francję, w ubiegłym tygodniu zawitała zaś do Kenii, gdzie spędziła kilka dni. Karol i Camilla zdążyli już powrócić do ojczyzny, na miejscu nie mogli jednak liczyć na nieco wytchnienia od publicznych wystąpień. We wtorek na królewską parę czekały bowiem kolejne obowiązki.