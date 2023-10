Królowa Camilla błyszczy na ulicach Londynu, zakładając po raz pierwszy diadem królowej Elżbiety II. Pasuje jej? (ZDJĘCIA)

Noszenie biżuterii po zmarłych to dość częsta praktyka w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Roylasi oddają w ten sposób hołd bliskim. Najczęściej to Kate Middleton przemyca w kreacjach brożki czy kolczyki, które należały za życia do księżnej Diany. Ostatnio królowa Camilla również nawiązała do rodzinnych korzeni i tradycji.