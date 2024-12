Krystyna Janda pierwszy raz mówi o chorobie: "Mam problemy ze słuchem"

Krystyna Janda jest uznawana za jedną z najwybitniejszych postaci polskiego teatru i kina. W wywiadzie dla Polskiego Radia ujawniła, że od jakiegoś czasu nosi aparat słuchowy , co znacząco odmieniło jej życie zawodowe i codzienne. Dzięki technologii jest w stanie kontrolować swój głos, co ma kluczowe znaczenie dla jej występów.

Krystyna Janda nosi apart słuchowy

72-letnia aktorka podkreśliła, że dzięki nowoczesnej technologii może teraz lepiej kontrolować swój głos. Aktorka zauważyła, że po założeniu aparatu zmiana była ogromna, a możliwość słyszenia własnego głosu od środka to dla niej przełomowe doświadczenie.

Muszę powiedzieć, że od czterech lat noszę aparat słuchowy, bo mam problemy ze słuchem. To jest sprawa zawodowa. Tyle zagrałam już, darłam się na scenie... I pierwszy raz włożyłam maleńki aparat do ucha. (...) Te aparaty to jakiś kosmos. Muszę powiedzieć, że nagle wyszłam na scenę i usłyszałam swój głos od środka. Usłyszałam, jak mówię naprawdę. Od czterech lat mam takie dwie nitki w głowie (...) Precyzyjnie kontroluję wszystkie zawahania, kropki, przecinki czy kreski - wyznała Krystyna Janda w wywiadzie dla Polskiego Radia.