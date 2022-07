Krzysztof "Diablo" Włodarczyk SKARŻY SIĘ na jedzenie w więzieniu! "Są ziemniaki, ale ROZGOTOWANE lub MOCNO NAWODNIONE"

Tydzień temu Krzysztof "Diablo" Włodarczyk wyszedł z więzienia. Za kratami był zresztą po raz drugi, bo ponownie złamał to samo prawo: prowadził samochód, chociaż zabrano mu prawo jazdy. Jeśli myślicie, że to przejaw arogancji i głupoty, dodajmy tylko, że Diablo jeździł po centrum Warszawy poszukiwanym przez firmę leasingową volkswagenem golfem .

To jedzenie... to jest poniżej czegokolwiek. To nie jest jedzenie. I na Służewcu, i na Grochowie - nie będę Wam nawet mówił, bo nie uwierzycie - skarży się Włodarczyk, który w niejednym więzieniu chleb jadł. Co jest napisane w menu, to jedno wielkie oszustwo. Nie ma nawet jednej dziesiątej tego! Oczywiście są ziemniaki, ale rozgotowane lub mocno nawodnione. Dopóki są ciepłe kilka kęsów można złapać, ale tak to się nie nadaje.