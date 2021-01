Krzysztof Włodarczyk TRAFIŁ DO WIĘZIENIA! Spędzi tam 5 MIESIĘCY

Krzysztof Włodarczyk dał się poznać nie tylko za sprawą osiągnięć na ringu, ale i w związku z burzliwym życiem prywatnym. "Diablo" ma na swoim koncie zdrady, nieślubne dziecko i próbę samobójczą. Mogłoby się wydawać, że u boku niejakiej Karoliny , która we wrześniu 2019 roku urodziła mu córkę, pięściarz się ustatkował... Niby sam o tym zapewniał, ale chyba bez głębszego zrozumienia.

Bokserowi wyjątkowo trudno było zrozumieć, że po zatrzymaniu prawa jazdy nie można prowadzić auta. 39-latek w 2019 roku dał do zrozumienia, że nic sobie nie robi z prawomocnych wyroków sądu, gdy mimo zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych... jeździł po centrum Warszawy poszukiwanym przez firmę leasingową volkswagenem golfem. Tłumaczył wtedy dziennikarzowi jednego z tabloidów, że prawo jazdy jest... niezbędne w jego zawodzie.

Musiałem jakoś zarabiać. Płacę alimenty na dwójkę dzieci. A jak pan myśli, z czego ja żyję? Tylko z tego co zarobię na ringu? Nie. Ja żyję też z tego, że pojadę gdzieś, gdzie opowiem o sobie, przeprowadzę trening itd. Z takich rzeczy również zarabiam pieniądze. Prawo jazdy jest niezbędne w moim zawodzie. Dzięki temu mogę normalnie trenować, funkcjonować i zarabiać. Jeśli pójdę do więzienia, to nie będę miał tego jak robić - usprawiedliwiał się w Fakcie Krzysztof.