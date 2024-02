Krzysztof Ibisz relacjonuje EGZOTYCZNY urlop z żoną i synkiem, dopytując: "Czy odpoczynek na wakacjach z dzieckiem jest możliwy?" (ZDJĘCIA)

Anna 29 min. temu zgłoś do moderacji 44 2 Odpowiedz

nie pamietam juz jak wyglądał świat przed social mediami. jak to kiedyś było? chyba wywoływało się klisze i dopiero wtedy można było się chwalić. ludzie musieli się spotkać, by się pochwalić. jakieś relacje mieć, by się pochwalić. dziś nie trzeba mieć mieć żadnych relacji, wystarczy mieć neta. ktoś zawsze przeczyta.