Krzysztof Ibisz z ciężarną żoną posyłają uśmiechy prosto z gali influencerów (ZDJĘCIA)

Opinia 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 12 Odpowiedz

I wlasnie jak bierzesz sobie mlodsza zone, to musisz moec swiadomosc, ze w pewnym momencie, jak zaczniesz sie sypac tp bedzie to widoczne proporcjonalnie do roznicy wieku . Tyle w temacie