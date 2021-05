Krzysztof Krawczyk wziął PRAWOSŁAWNY ŚLUB z Haliną Żytkowiak? "Po wyjściu z cerkwi zrobili sobie jeszcze BRATERSTWO KRWI"

Choć u boku Ewy Krawczyk Krzysztof odzyskał życiową równowagę, to jego wcześniejsze poczynania budziły ogromne emocje. Artysta nie stronił od używek i mógł się pochwalić wyjątkowo bujnym życiem prywatnym, o czym przekonała się jego pierwsza żona Grażyna . To ona miała przyłapać go w objęciach Haliny Żytkowiak , przez co ich małżeństwo wkrótce się rozpadło.

W wielkiej tajemnicy przyszedł do mnie z Haliną i zapytał, czy będę ich świadkiem na ślubie. Zgodziłem się, bo bardzo lubiłem Krzyśka i uważałem go za bardzo dobrego artystę. Jakoś przekonaliśmy naszego managera, by na jeden dzień zwrócił nam paszporty i stawiliśmy się z nimi w cerkwi. Nie wiem, jak Krzysztof to załatwił, ale od razu odbył się ślub i to bardzo uroczysty. Widziałem, jak prawosławny batiuszka związał stułą dłonie Krzyśka i Haliny. Po wyjściu z cerkwi zrobili sobie jeszcze braterstwo krwi. Nikomu nie przyznaliśmy się do tego, gdzie i po co wymknęliśmy się z hotelu - wspomina Urbański.