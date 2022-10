Krzysztof Rutkowski skromnie przyznaje, że jest dumnym posiadaczem 17 samochodów wartych kilka MILIONÓW: "Dlaczego mam ich nie mieć?"

Lili 1 godz. temu zgłoś do moderacji 171 3 Odpowiedz

Taka chęć posiadania wynika chyba z biedy w dzieciństwie, może też pewnej infantylności. Zauważyłam, że im więcej mogę sobie kupić tym częściej z tych zakupów rezygnuję. A on chodzi ubrany jak ze śmietnika, bez względu ile to kosztowało, gwiazdorzy. Spotkałam go kiedyś w Katowicach pod klubem, cyrk na kółkach.... Śliczne młode dziewczyny wdzięczyły się jakby młodego Brada zobaczyły, a pewnie ojców mają przystojniejszych.