Tak Krzysztof Rutkowski wyglądał 30 LAT TEMU! Jeszcze bez kwadratowej fryzury, złotych "kajdanów" i markowych ciuchów... (FOTO)

Bogate życie Krzysztofa Rutkowskiego

Udział w "Tańcu z gwiazdami" to jednak tylko wisienka na torcie dotychczasowej medialnej działalności Krzysztofa Rutkowskiego. Trudno nie zauważyć, że w ostatnich latach jego znakami charakterystycznymi stały się kwadratowa fryzura, złote "kajdany" i zamiłowanie do markowych stylizacji. Najsłynniejszy polski detektyw bez licencji ma na to proste wyjaśnienie - stać go, więc korzysta.