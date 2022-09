Krzysztof Rutkowski zmierza na ZANZIBAR, by rozwikłać sprawę "hotelarza Wojtka" i uderza w Pavlović: "Żałuję, że nie będzie mojej ULUBIONEJ instruktorki tańca"

Krzysztof Rutkowski przez kilka ostatnich tygodni trenował do występów w "Tańcu z Gwiazdami". Jego podrygi na parkiecie nie zachwyciły Iwony Pavlović, która nie szczędziła mu uwag i niskich not. To najwidoczniej uraziło Rutkowskiego, bo postanowił wciągnąć ją w aferę z udziałem Wojtka z Zanzibaru, który poszukiwany jest listem gończym. Polski "agent 007" sprawił, że głos w sprawie zabrał nawet mąż jurorki.