Krzysztof Skiba i jego żona wymieniają się czułościami w basenie podczas wakacji na Mauritiusie

Wakacje, czyli proste przyjemności... ale i tak ciągle dzwonią z pytaniem o wolne terminy, o to czy przyjmę zaproszenie do telewizji, czy mogę przyjechać na występ, być na jakiejś premierze, bankiecie, udzielić wywiadu. Kurcze! Niby ferie i wolne, ale i tak ciągle w pracy. Tą drogą informuje, że nie odbieram telefonów, nie odpisuję na smsy. Jeszcze przez tydzień. Jako pracoholik pewnie odebrałbym połączenia nawet na środku tego basenu, ale powstrzymuje mnie fakt, że tu gdzie jestem kosztuje to na szczęście tyle, co pół nowego samochodu - napisał Skiba.