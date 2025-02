Karolina Skiba nadaje z Afryki

Karolina i Krzysztof Skibowie, od momentu ujawnienia związku, byli obiektem zarówno pozytywnych, jak i negatywnych komentarzy. Jak to w każdym małżeństwie bywa, często relacja pary wystawiana jest na próbę. Biorąc pod uwagę fakt, że Krzyśkowi i Karolinie nie brakuje temperamentów, może to czasem prowadzić do sprzeczek. Jak sami jednak przyznają, nauczyli się nawiązywać kompromisy.