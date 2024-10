Krzysztof Skiba o relacjach dzieci z jego nową żoną: "Nie chciałbym rozwijać tego tematu". Wspomniał też o coming oucie syna

Krzysztof Skiba o coming oucie syna. Szybko uciął jedno pytanie

No nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nie stanąć w obronie syna. Zresztą on najlepiej broni się sam i to jest dzisiaj coś oczywistego, że ludzie są różni i musimy jako społeczeństwo - dosyć kontrowersyjne i takie żyjące często w takim jakimś obyczajowym zacofaniu - przyjąć do wiadomości - przyznał Skiba. Jesteśmy częścią Europy w Unii Europejskiej, obowiązuje poszanowanie każdej jednostki i podpisaliśmy Deklarację Praw Człowieka i Obywatela i każdego trzeba szanować. Każdy ma prawo do szczęścia i to, jak kto się kocha i z kim, to jest jego prywatna sprawa.