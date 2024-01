Krzysztof Stanowski KPI z wakacyjnych "koszmarów" celebrytów. Wspomniał o Bohosiewcz i Gąsowskim: "Mają wiecznie prze**bane"

Krzysztof Stanowski naśmiewa się z wakacyjnych "koszmarów" celebrytów. Wspomniał o Mai Bohosiewicz i Piotrze Gąsowskim

Wtorkowy artykuł o "urlopowym dramacie" Mai Bohosiewicz był szeroko komentowany przez naszych czytelników. Okazał się również inspiracją do przemyśleń dla Krzysztofa Stanowskiego . Coraz bardziej zafascynowany show biznesowymi nowinkami dziennikarz opublikował na platformie X wpis, w którym nawiązał bezpośrednio do opisanej na Pudelku przygody Mai i pochylił się nad "wakacyjnymi koszmarami" celebrytów . Przypomniał m.in. o globtroterze Piotrze Gąsowskim , którego zagraniczne wyprawy niemal zawsze kończą się pełnymi dramatyzmu relacjami i aferą.

Mam wrażenie, że istnieje w Polsce spora grupa rozpoznawalnych osób, które mają podczas urlopów wiecznie prze**bane. Zawsze ktoś ich zatrzyma, czegoś nie będzie, ktoś coś ukradnie, zostaną zatrzymani, pojmani, otoczeni, zagłodzeni, wszystkie plagi świata. Nie będę już wspominał, że pogoda nie taka, jedzenie nie takie, obsługa nie taka, mydełko w płynie, a miało być w kostce k**wa jego mać. Jeśli więc okazuje się, że wsiadacie do samolotu i leci z wami jakiś Gąsowski albo Bohosiewicz czy inny celebryta, to już macie przewalone. Sprowadzą na was wszystkie turystyczne plagi. Jednakże mimo tych wszystkich strasznych rzeczy, które ich spotykają, latają dalej i to nawet po osiemnaście razy w roku - napisał Krzysztof Stanowski.