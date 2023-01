Książę Harry broni Meghan Markle przed oskarżeniami o mobbing: "Była WZOROWĄ szefową. Wysyłała kwiaty i kupowała pizzę"

JAAN 35 min. temu zgłoś do moderacji 94 3 Odpowiedz

Sądząc z przytaczanych przez samego Harry'ego wypowiedzi żony, skierowanych np. do Kate, to Meghan potrafiła odpowiadać ostro, nawet zaczepnie. Odmawiać jak jej coś nie pasowało (a dużo razy coś nie pasowało) też umiała ostro. Słodka zastraszona Arielka to ona nie była. Dlatego raczej sądzę, że skoro tak odnosiła się do osób równych lub stojących wyżej niej w hierarchii, to co dopiero do podwładnych. A to, że zaślepiony Harry widzi w niej ideał i wcielenie dobra i słodyczy - no cóż... dowód to żaden.