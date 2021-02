Książę Harry BRONI "The Crown": "Pokazuje presję stawiania obowiązków PONAD RODZINĘ"

gość 44 min. temu zgłoś do moderacji 33 4 Odpowiedz

Serio jest ktoś kto jeszcze wierzy w te celebryckie lamenty pod tytułem "chcielibyśmy żyć z dala od mediów, być prywatnymi osobami ale niestety nie możemy"?? Są osoby bogatsze, bardziej wpływowe i zdecydowanie zdolniejsze niż Harry i Maghan a jednak potrafią odciąć się od tej gwiazdorskiej otoczki i nie wpuszczają do swojego życia prywatnego ani mediów ani dziennikarzy. Nie mówią o swojej rodzinie, dzieciach, zdrowiu. Gdyby Harry chciał odciąć się od rodziny i był zmęczony psychicznie życiem które prowadził, prędzej by mu się ulało niż miałby gadać o monarchii. Nie chciałby po prostu o tym wspominać i tyle. Za żadne pieniądze. Najwidoczniej jednak życie księcia nie jest tak traumatyczne a z mediami też fajnie pogadać, o ile one chcą słuchać.. Myślę że zarówno on jak i jego żona mogliby uniknąć zainteresowania, ale musieli by być zdeterminowani by to uczynić. Mają ochronę, pieniądze. Mają możliwości by zaszyć się na jakieś farmie np. w RPA. Prasa w końcu by odpuściła, bo szybko znalazłby się inne tematy do obgadania.