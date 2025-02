Książę Harry i Meghan Markle kontynuują pokazy czułości. Tym razem CAŁOWALI SIĘ na meczu NHL

Wiadomo ze zrobione dla atencji i udowodnienia autentyczność swojego uczucia co samo w sobie potwierdza że to uczucie jest chyba trochę fałszywe ale niech I'm tam będzie ale trochę się to już nie smaczne robi co będzie dalej? Będą uprawiać se* na widowni przed kamerami czy co? Ja taka nie byłam jako nastolatka.