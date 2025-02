Ekspert od mowy ciała ujawnia, jak Meghan Markle odpowiedziała Trumpowi na Invictus Games: "Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieliśmy"

Kiedy nieszczęsny Prince Harry wylądował ze swoją Meghan w Kanadzie, to „księżna” zażądała dla siebie i Harry’ego ochronę Służb Specjalnych - 24 godziny na dobę, co oczywiście poszłoby z pieniędzy kanadyjskich podatników. Dodatkowo zażyczyła sobie warujących przy nich non stop żołnierzy. SOCJALISTYCZNY premier Kanady – Justin Trudeau (syn uwielbianego przez Kanadyjczyków premiera Kanady Pierre’a Trudeau) – TYM RAZEM sprzeciwił się, tak wielkie było oburzenie społeczeństwa na ten bezczelny, szokujący pomysł „duczessy”! Rocznie ochrona małżeństwa M-H. pochłonęłaby z budżetu Kanady ponad 24 miliony (!) $. Jak to dobrze, że nie wszyscy lewicowi politycy świata dali się omotać tej manipulantce…