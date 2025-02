Książę Harry i Meghan Markle na ceremonii otwarcia Invictus Games

Nie jestem fanką tej pary w ogóle. Nie mam pojęcia ile prawdy jest w historiach o nich, zwłaszcza o niej jako toksyku. Widzę za to znowu podejście Harry-facet-biedny. Meghan-kobieta-zła. A jak popatrzeć ogólnie na nich, to on nic w życiu nie zarobił, po prostu się urodził. Ona coś sobie w życiu ogarnęła, była już znana przed poślubieniem Harrego. Ale to i tak on jest „szanowany”, a ona nie.