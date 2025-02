Meghan Markle była ZAWIEDZIONA majątkiem Harry'ego? Ekspert: "Spodziewała się miliardera, a dostała milionera"

@53-letni Marco Rubio został w administracji Trumpa szefem amerykańskiej dyplomacji (Secretary of State). To trzecia osoba w państwie po prezydencie i viceprezydencie. W lutym 2024 roku Rubio zdecydowanie zareagował na "karcący" wpis Donalda Tuska, który postanowił dyscyplinować amerykańskich Republikanów. Wpis Tuska wywołał także oburzenie przyszłego wiceprezydenta USA, JD Vance'a. "Drodzy Republikańscy senatorowie USA. Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność i niepodległość, musi się dzisiaj przewracać w grobie. Wstydźcie się" - napisał 8. lutego 2024 roku Donald Tusk w mediach społecznościowych. Wpis wywołał burzę wśród amerykańskich polityków, także tych, którzy teraz zajmują znaczące miejsca w administracji Donalda Trumpa. Jednym z nich był Marco Rubio. "Drogi premierze, czy możemy zacząć wysyłać do pana 300 tysięcy imigrantów, który nielegalnie przedostają się co miesiąc do USA? To naprawdę pomogłoby nam poradzić sobie z inwazją na nasz kraj i w dużym stopniu pomogłoby w uchwaleniu ustawy pomocowej, którą chcemy zatwierdzić" - napisał Rubio. Na wpis Tuska zareagował też Nile Gardiner, były główny doradca Margaret Thatcher. Lista zarzutów była długa. Jak na to wszystko odpowiedział pan premier Donald Tusk? Otóż... wypuścił jeszcze jeden tekst, nawet bardziej obrażający niż poprzedni! Zapowiadają się baaardzo ciekawe relacje między administracją Donalda Trumpa i rządem pana premiera Tuska...