Książę Harry i Meghan Markle w stylizacji za kilkadziesiąt tysięcy imprezują w ekskluzywnym klubie DLA WYBRANYCH (ZDJĘCIA)

Niedawno media rozrywkowe obiegły doniesienia o tym, jak to Meghan miała być mocno rozczarowana, kiedy poznała, jak wygląda sytuacja finansowa księcia Harry'ego. Mogło być to faktycznie niemałym problemem, gdyż jak widzimy na załączonych zdjęciach, Amerykanka ma oko do mody z najwyższej półki. Jej beżowy płaszcz od Caroliny Herrery to wydatek rzędu 7 tysięcy złotych. Szpilki od Diora to kolejne 3 tysiące, nie licząc już nawet torebki - również od Diora.