Książę Harry jest MILIONEREM. Odziedziczył po matce pokaźny spadek

Wciąż nie milkną echa rozmowy księcia Harry'ego i Meghan Markle z Oprah Winfrey. Telewizyjne wyznania Sussexów rozpętały prawdziwą burzę w mediach i zapewniły im zarówno podziw i współczucie, jak i wiele negatywnych komentarzy. Do całego zamieszania niespodziewanie zdążył się już nawet odnieść Pałac Buckingham.

W rozmowie ze słynną prezenterką Sussexowie nie zapomnieli rzecz jasna opowiedzieć o kulisach swojego odejścia z brytyjskiego dworu. Książę Harry wyznał nawet, że po przeprowadzce do Kanady został kompletnie odcięty od królewskich funduszy i zmuszony był nawiązać współpracę z Netfliksem i Spotify, aby opłacić ochronę najbliższych.

Książę zdradził również, że miał do dyspozycji spadek, który pozostawiła mu księżna Diana. Jak sam przyznał, bez zapisanych mu przez matkę pieniędzy on i Meghan Markle "nie daliby sobie rady".

Po odliczeniu z kwoty ok. 8-milionów w ramach podatku spadkowego Harry'emu i Williamowi pozostało prawie 13 milionów funtów. Pieniądze zostały podzielone równo między dwóch braci, a każdy z nich dostęp do majątku otrzymał wraz z ukończeniem 25 lat. Kwoty te zostały odpowiednio zainwestowane - przez lata wartość spadku Harry'ego wzrosła więc nawet do 20 milionów funtów.