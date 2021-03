Książę Harry i Meghan Markle KŁAMALI podczas rozmowy z Oprah Winfrey? (ZDJĘCIA)

Tak jest 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ona wcale nie chciała żadnej pomocy psychologicznej. Dobry psychiatra lub psycholog, a do takich mają dostęp zorientował by się, że kłamie. Dlatego wymyśliła ten brak pomocy. Jak by się okazało, że jest szurnięta to by ją od dziecka odsunęli. To manipulantka. Szkoda chłopa.